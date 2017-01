焼くだけの甘〜いおやつ。じゅわっと美味しい「りんごスイーツ」を作ろう

林檎が沢山届いたー‼︎ もの凄くいぃ匂いー美味しそー(ᐥᐜᐥ)♡ᐝ お母さんありがとー⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾ ♡ #林檎#りんご#たくさん#送ってくれた#母からの贈り物#お母さん大好き

A photo posted by 岡村 利絵子 (@rieko518) on Dec 17, 2016 at 12:03am PST