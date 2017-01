チャリティ団体のほとんどは、外部からの寄付で成り立っています。

誰からの寄付でもありがたく受け付けているのかと思いきや、国境なき医師団が多額の寄付を拒否したとニュースになっていました。

いったいどんな事情で寄付を断ることになったのでしょうか。

Doctors Without Borders refused a donation of one million vaccine doses from Pfizer

2016年10月、アメリカ最大手の製薬会社ファイザーが、医療従事者を世界中に派遣するチャリティ団体「国境なき医師団」に対して100万本のワクチンを寄付すると提案しました。

ワクチンは肺炎を予防するためのもので、すぐに必要な人々のもとへ届けることができ、接種により大勢を救えるものでもありました。

ところが医師団は、その提案に「ノー」という返事を下したのです。

ありがたいはずのワクチンを拒否した背景には、ワクチンが極端に高額であることへの抗議の意味が込められていました。

ファイザーは肺炎のワクチンの最終製品だけでなく、製造過程を含む複数の特許を所有しており、競合起業が参入できない状態で、ワクチンの値段は高騰する一方なのが現実です。

人命を救うためのワクチンによって、ファイザーが莫大な利益を上げていることには、多方面から疑問の声が出ていました。

それを人道的ではないと医師たちが考えたことが、ファイザーの寄付を拒否するに至った理由だったのです。

世界中で命を奪っている致命的な病気のワクチンが、途上国で入手可能な値段にならない責任の一端がファイザーにあるとして、非難の意味も込められているようです。

海外掲示板には多くの意見が寄せられていました。

●記事の最後の段落が、その決断をもっとわかりやすいものにしている。

「寄付そのものは、国境なき医師団がすぐに恩恵を得るものでありながら、それを受けることにより別の問題や長期的な問題が出る。『寄付』はある意味で他の者に支払わせているとも言える。肺炎のワクチンを無料で配ることによって、製薬会社は高額な薬を正当化しようとしている」



↑どちらにしてもずる賢いPRだよ。



●最高のウソつきは、まず最初に自分をダマす。



●命を脅かす病気の薬の独占は、かなり稼げるんだと思うよ。



↑なんてこった。もっと良いシステムにできないのか。

「命を救う何かを発明、そしてそれを10年独占して、出来るだけ金を吸い上げろ、買えない貧困層は死ぬ」

そんなのひどいよね。



↑しかもたった10年じゃない。製薬会社はもうその道のプロで、少しの変更でまた新しく10年の特許を取り直すんだよ。



●国境なき医師団たちを軽くとらえない方が良い。彼らはわざわざ劣悪な環境下で子供たちの命を救うことはないし、だからこそ彼らが必要だというものは必要なんだ。

さらに国境なき医師団は、高額な薬に関して長期にファイザーと戦っている。無料のものが本当に無料であることはない。たった1度の薬がこれから何百万人の子供たちの人生を長期的に変えてくれはしない。しかし、何年にもわたる安価な薬なら変えてくれるだろう。



↑同意するよ。

ただし、医師に対する間違った概念は払拭しておきたい。医師の多くはとても長いキャリアでもない限り、そう裕福でもない。



●これが現状。

1. 国境なき医師団に200万ほど寄付。

2.その10倍の金額を広告に使う。

3.そのまま狂ったような高額な値段を変えず、子供たちをリスクにさらす。

4.それが利益。



●ファイザーは100%以上の利益を使って、自分らの株を買い戻しているよ。そして過去20年、その配当を払っているんだ。その利益でさらに特許を増やし、薬を作り、値段を上げ、圧力をかけ、市場に行き、利益をウォール街にも送っている。

S&P500(アメリカの代表的な株価指数)の95%が株の買い戻しや配当を支払うことに使われている。

我々の経済はもうカジノのようなものだ。家庭内の投資も、従業員の賃上げもない。



●2人の男がだいたい同じ時期にポリオのワクチンを発見し、その両方が世界に無料で提供した。その結果としてポリオがほぼなくなったんだ。製薬会社の強欲さには驚くほどだ。



●本当にワクチンを作るのは難しく、安価でもない。ただし政府が乗りだして同じのを作り始めるまでは、値段は下がらないであろう。



利益が新薬開発に繋がる側面もあるため、一筋縄にはいかない問題ではあります。

しかし寄付を断る勇気もすごいですね。