白チョコの優しい甘さ「チェリオ　ホワイトミルク」期間限定販売

ホワイトチョコのアイスってなんでこんなに美味しいんだろ〜🤗🤗🤗 * * #チェリオ #板チョコin #ホワイトチョコ #whitechocolate #アイス #森永乳業 #寒い日に食べるアイス最高 #ダイエット今日はおやすみ #これめっちゃ美味しい #ホワイトチョコ大好き #幸せ

A photo posted by 🌴kana_fujii🌴 (@kanapooon1121) on Dec 30, 2016 at 4:22am PST