【AFP=時事】米人気サーカス団「リングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・サーカス(Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus)」は14日、5月の最終公演をもって150年近く続いた「地上最大のショー(The Greatest Show on Earth)」の幕を下ろすと発表した。



親会社フェルド・エンターテインメント(Feld Entertainment)のケネス・フェルド(Kenneth Feld)会長兼最高経営責任者(CEO)は廃業の理由を、高額な運営費に加え、動物愛護団体からの批判を受けて一番人気の出し物だったゾウのショーを中止して以来、チケット売り上げが減少し経営難に陥ったことから、一族で検討を重ねた末にサーカスをたたむという苦渋の決断に至ったと説明した。



リングリングのショー「サーカス・エクストリーム(Circus XTREME)」の最終公演は5月7日に米東部ロードアイランド(Rhode Island)州プロビデンス(Providence)のダンキン・ドーナツ・センター(Dunkin' Donuts Center)で、「アウト・オブ・ディス・ワールド(Out Of This World)」の最終公演は同21日にニューヨーク(New York)州ユニオンデール(Uniondale)のナッソー・ベテランズ・メモリアル・コロシアム(Nassau Veterans Memorial Coliseum)で行われる。

【翻訳編集】AFPBB News