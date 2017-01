Instagramの「ストーリー」に広告が追加されるようです。

© Instagram, LLC.

24時間が経過すると写真や動画が消える、Instagram内の機能「ストーリー」。

昨年発表された「ストーリー」は、1日1億5000万人以上の利用者数を突破しています。Instagramは、このストーリーの合間に、広告動画をつけるプログラムを開始すると発表しました。

Instagramは、ストーリーの合間に15秒程度の広告が追加すると発表しています。

広告動画はスキップすることも可能で、横にスワイプするだけで次のストーリーへとスキップできます。

↓実際に広告動画が流れる様子(音声付)

Airbnb Instagram Story from Instagram for Business on Vimeo.