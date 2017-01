そんな愛すべき犬たちは、言葉ではなくて態度で「I LOVE YOU」を伝えているんです。「 Little Things 」のRebecca Endicottさんがまとめた「あなたのことが大好きだと示す犬の行動10」を見てみましょう。

01.

つぶらな瞳で

見つめてくる

02.

あなたに

もたれかかってくる

03.

行くところ行くところ

ついてくる

04.

あなたの部屋で

いびきをかいて寝ている

05.

プレゼントを持ってくる

06.

悲しみがわかっている

07.

顔や足を舐めてくる

「House My Dog」によると、犬は飼い主の足を何度も舐めているとストレスが軽減していく傾向にあるのだとか。というのも、この行動は犬にとって服従を示すもの。飼い主が責任あるリーダーだと認めることで、ストレスが軽減するそうです。

08.

褒めてほしくて

仕方がない様子

09.

家に帰ると

大騒ぎ

10.

ごはんのあとは

甘えたがる

Licensed material used with permission by littlethings