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يا جماعة الدنيا نزلت تلللللللللج والدنيا لونها ابيض!!!! pic.twitter.com/c516QItkCl- Maha .. (@MahaaaSalem) 2013Ç¯12·î13Æü
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The most surprising places where it (sometimes) snows | Popular Science
Rachel Feltman¡ÊÌõ¡§½ÕÌî¥æ¥ê¡Ë
Photo by tonynetone/Flickr