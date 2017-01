Popular Science:ハワイでスキーができるってご存知でしょうか。サハラ砂漠で小雪が舞うことがあるんです。今回は、最近の異常気象をいくつかご紹介しましょう。お住いの地域が白銀の世界にならなくても、これで気分に浸って頂けたら幸いです。

1. サハラ砂漠





粉雪で白く覆われたサハラ砂漠の写真が最近広く拡散しました。アルジェリアのアインセフラに雪が降ったのは1979年の初雪以来です。「誰もが砂漠に降る雪を見て唖然としていました。めったに無いことですから。」と写真家のKarim Bouchetata氏はインデペンデント紙に語りました。「砂の上に雪が降り積もる光景に誰もが目を見張りました。」

ワシントンポスト紙にあるようにアインセフラの冬季平均最低気温は華氏30℃台(摂氏-1℃から+4℃)ですから、たまに雨が雪になることがあっても異常とは言えません。そうは言っても、何しろここは砂漠です。12月の平均降水量は20mm未満ですから、稀に見るほど寒い日に雨が降るぐらい大気が湿っていることが偶然重なるのは超レアと言っても過言ではありません。

Bouchetata氏によれば、積雪は約1日で溶けたそうです。





アルジェリア、アインセフラ





2. ハワイ





ハワイで一番背の高い火山にも雪は降ります。 Photo by Kanaka Rastamon/Flickr.



ハワイに大雪が降るのは稀であるかのようなヘッドラインが最近いくつかありましたが、雪が降る仕組みについて先入観にとらわれているだけです。

頭の中にあるハワイのイメージが、果てしなく続く真っ白なビーチ、みずみずしいパイナップル、今にも噴火しそうな火山といったところなら、そこに小雪が舞うことなどいったいどうして起こるのかと不思議に思うかもしれません。しかし、実際に雪は降ります。最近も数フィートの雪が降りました。結局のところ標高の問題なのです。詳しくはこちら(英文記事)をお読みください。





3. エジプト・カイロ





يا جماعة الدنيا نزلت تلللللللللج والدنيا لونها ابيض!!!! pic.twitter.com/c516QItkCl - Maha .. (@MahaaaSalem) 2013年12月13日

2013年12月、エジプトではカイロを含むいくつかの地方で100年ぶりに初雪が降りました。イスラエルでは、その吹雪を60年ぶりの豪雪と報道しました。しかし広く出回っている雪に覆われたピラミッドの写真に騙されないでください。ピラミッドが白く覆われるほどの降雪量はありませんでした。

珍しい降雪に多くの住人は歓喜しましたが、雪の影響を受けた地域の仮設テントで暮らすシリア難民には不幸にして辛い吹雪(英文記事)でした。





4. 南米・アタカマ砂漠





サハラ砂漠以外の砂漠にもたまには吹雪が吹き荒れます。Photo by MODIS Rapid Response Team at NASA GSFC.



サハラ砂漠以外にもたまに雪が降る砂漠があります。2011年7月(南半球は冬真っ只中です)、NASAの衛星テラに搭載されている中分解能撮像分光放射計(MODIS)が、雪に覆われるチリの砂漠という激レア画像をとらえました。

アタカマ砂漠は地球上で最も乾燥しているスポットの1つとして知られており、年間降水量が1-3mmしかない場所もあるぐらいです。それほどまでに乾燥しているのでNASAは火星で使うはずの機材を試用しています。しかし、極端な南極寒冷前線が気温を氷点下まで下げて一部の地域に約1m近くの雪を降らせるという奇跡(英文記事)を起こしたのです。この半世紀で最大の降雪でした。





5. テキサス





衛星から撮影された降雪の様子。 Photo by National Weather Service.



2004年に南極寒冷前線がテキサス南東部にかかると、多くの人が初めてのホワイトクリスマスを迎えることになりました。米国立気象局によれば(英文記事)、テキサスの寒さは通常は底冷えすることはありませんが、2004年に関して言えば、テキサス州南東部全体が氷点下になりました。30儖幣綛濱磴靴燭箸海蹐發△譴弌3僂ら5冂度の積雪があった町もあり、いずれにしても新記録でした。

というわけで、雪を待ち焦がれているなら、望みはありますよ。突然吹雪が来ることは十分ありえます。実際、2011年1月には、何とアメリカの50州のうちの49州で同時に雪が降りました(英文記事)。フロリダだけが残念ながらこの快挙から漏れてしまいました。あるいは、フロリダだけは雪解けのぬかるみから逃れられてラッキーだったというべきかもしれません。なにごともどう受け止めるかによりますね。



The most surprising places where it (sometimes) snows | Popular Science

Rachel Feltman(訳:春野ユリ)

Photo by tonynetone/Flickr