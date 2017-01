映画『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』の公開日が6月10日に決定。あわせてメインビジュアルと場面カット、特報が公開された。テレビアニメ『プリティーリズム・レインボーライブ』のスピンオフ作品として昨年に公開された映画『KING OF PRISM by PrettyRhythm』の新作となる同作。4年に1度開催される『プリズムキングカップ』の出場を目指すプリズムスタァ候補生たちや、彼らが通う養成学校エーデルローズ解散の危機、Over The Rainbowを無期限活動休止し、それぞれの場所で自身と向き合うメンバーたちの姿が描かれる。公開されたメインビジュアルには、Over The Rainbowのメンバーである神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキの3人の姿が描かれている。また場面カットにはエーデルローズを潰そうと企む法月仁の姿や、プリズムショーを披露する如月ルヰ、肉体を鍛える大和アレクサンダーの姿などが確認できる。