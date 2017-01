♡完売必至!ますます進化していく『sweet』の付録

2017年1月12日(木)に発売されたファッション雑誌『sweet2月号』の特別付録は、「JILL by JILLSTUART(ジル バイ ジルスチュアート)」の美人色トート&ミニファーバッグの豪華2点セット\(^o^)/毎月、超人気ブランドとのコラボ付録が付いてくることで話題の『sweet』ですが、今回はいつも以上のスペシャル感♡表紙は小嶋陽菜さんの甘くて柔らかい表情が印象的。とってもキュートな一冊ですよ♪ワクワクドキドキ♡さっそく箱から取り出してみると…わー♡可愛い\(^o^)/トレンドをしっかりと押さえた"ダスティブルー"がとにかく上品!色味は、期待を裏切らない可愛さで大満足でした◎これから春に向けて使いたくなる爽やかさが好印象♪質感も、上質なレザー調生地を使用することで、お店で売っているものと見極めがつかないほど。チープさを感じさせない仕上がりなのが驚きです♡サイズは、およそタテ22×ヨコ34×マチ9cmと大きめ☆マチがしっかりとしているため、荷物が多い日だって安心!実際に荷物を入れてみても…これ一つで十分に、お財布・ノート・手帳・水筒・お弁当などを一気にまとめることができそうです。『sweet2月号』だって、すっぽり入ってくれました♡持ち手が全長約50cmとやや長めなので、肩掛けにも適していて、通勤や通学に大活躍!なんといっても嬉しいのは、女子の憧れである「JILL by JILLSTUART」とのコラボバッグであるということですよね!もちろん、ゴールドで高級感たっぷりなブランドロゴもあしらってくれています☆お次は、ミニファーバッグの紹介です♡こちらはなんといっても、ほわっほわのファー素材が最大の魅力◎(※フェイクファー)カラーは、トートのダスティブルーに比べて、ややグレー寄り。トートのブランドロゴと統一されたゴールドのストラップが華やかさを演出しています!こちらのミニファーバッグにももちろん「JILL by JILLSTUART」のブランドロゴは付いていますよ♪こちらには、リップクリームなどの小さめなコスメをいくつか入れてあげるなどして、ポーチ感覚で使用するのがオススメです♪(タテ13×ヨコ18cm)トートがやや大きめなサイズなだけあって、こちらのミニファーバッグが付いていると何かと便利ですよね♡ただ、生地自体は少し薄めなので、スマートフォンなどの貴重品をそのまま入れると傷がついてしまう恐れがあります!管理には注意しましょう♪ミニファーバッグのストラップをトートバッグに引っ掛けることもできるので、持ち運びは楽々♪(ストラップの長さは約25cm)レザーの質感にファーが重なることで、より一層可愛くオシャレに見えますよね♡ちょっぴり大人な特別付録*ショップでは買えない希少アイテムです♪ぜひ、売り切れちゃう前に全国の書店やコンビニでチェックしてみてくださいね!雑誌名:『sweet2月号』価格:860円(税込)発売日:2017年1月12日(木)出版:(株)宝島社<Peachy編集部>