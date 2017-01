デスメタルは可愛い(錯乱)。

ハローキティ先輩、シナモロール、ばつ丸くんにマイメロディ。日本のKawaiiを支え彩ってきた数々のサンリオキャラクターたち、その功績は計り知れないものでしょう。

しかしペンだったりアッポーだったりする現代、もはや面白いとか可愛いの定義は人の理解を超えつつあります。あのサンリオがデスメタルを歌うレッサーパンダを生み出し、あまつさえそれが海外でウケるなど、一体誰が想像できただろうか……ッ!



映像はsanriojapanより。そら異色でしょうよ。

紹介しているio9としてもデカルチャーなキャラクターだったようですが、海外のサンリオ公式TwitterによるとBuzzfeedにも取り上げられたことがある模様です。RAGE!!

Sanrio’s new character, Aggretsuko, is quite literally, actually, all of us https://t.co/SlTMPdUYw1 pic.twitter.com/CTDjiRx4rT