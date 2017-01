第28回全米プロデューサー組合(PGA)賞のノミネーションが発表され、今年の賞レースでおなじみの作品が名を連ねた。

全米脚本家組合賞に続き、ここでも映画『デッドプール』がノミネーションを獲得。The Hollywood Reporter によると「劇場用映画の最優秀プロデューサーに贈るダリル・F・ザナック賞」に選ばれた映画は、この27年で19回、アカデミー賞作品賞を獲得しているため、オスカーの行方を占う上で特に注目される賞と言われている。

劇場用アニメの最優秀プロデューサー賞では『ファインディング・ドリー』『クボ・アンド・ザ・トゥー・ストリングス(原題) / Kubo and the Two Strings』『モアナと伝説の海』『ズートピア』『ペット』がノミネートされた。

第28回全米プロデューサー組合賞、劇場用映画の最優秀プロデューサーに贈るダリル・F・ザナック賞のノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

『ハクソー・リッジ(原題)』

『最後の追跡』

『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』

『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

『メッセージ』

『ヒデン・フィギュアーズ(原題) / Hidden Figures』

『フェンシズ(原題) / Fences』

『ラ・ラ・ランド』

『デッドプール』

『ムーンライト』