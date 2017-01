アカデミー賞の行方を占うとされる2017年英国アカデミー賞(BAFTA)のノミネーションが現地時間10日に発表され、先日の第74回ゴールデン・グローブ賞で最多受賞を果たしたばかりの『ラ・ラ・ランド』が最多11ノミネートを獲得した。

同賞は、英国映画テレビ芸術アカデミーが主催しているイギリスで最も権威ある映画賞。デイミアン・チャゼル監督によるミュージカル『ラ・ラ・ランド』に続くのは、『メッセージ』『ノクターナル・アニマルズ(原題)』の9ノミネート。『ラ・ラ・ランド』と並びオスカー候補と言われている『マンチェスター・バイ・ザ・シー』は6ノミネート、『ムーンライト』は4ノミネートだった。

授賞式は2月12日(現地時間)にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催される。主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■作品賞

『ラ・ラ・ランド』

『メッセージ』

『わたしは、ダニエル・ブレイク』

『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

『ムーンライト』

■監督賞

デイミアン・チャゼル 『ラ・ラ・ランド』

ドゥニ・ヴィルヌーヴ 『メッセージ』

ケン・ローチ 『わたしは、ダニエル・ブレイク』

トム・フォード 『ノクターナル・アニマルズ(原題)』

ケネス・ロナーガン 『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

■主演男優賞

ケイシー・アフレック 『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

ジェイク・ギレンホール 『ノクターナル・アニマルズ(原題)』

アンドリュー・ガーフィールド 『ハクソー・リッジ(原題)』

ヴィゴ・モーテンセン 『はじまりへの旅』

ライアン・ゴズリング 『ラ・ラ・ランド』

■主演女優賞

エイミー・アダムス 『メッセージ』

メリル・ストリープ 『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

エマ・ストーン 『ラ・ラ・ランド』

エミリー・ブラント 『ガール・オン・ザ・トレイン』

ナタリー・ポートマン 『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』

■助演男優賞

マハーシャラ・アリ 『ムーンライト』

ジェフ・ブリッジス 『最後の追跡』

ヒュー・グラント 『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

デヴ・パテル 『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』

アーロン・テイラー=ジョンソン 『ノクターナル・アニマルズ(原題)』

■助演女優賞

ヴィオラ・デイヴィス 『フェンシズ(原題) / Fences』

ナオミ・ハリス 『ムーンライト』

ニコール・キッドマン 『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』

ヘイリー・スクワイアーズ 『わたしは、ダニエル・ブレイク』

ミシェル・ウィリアムズ 『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

■アニメ映画賞

『ファインディング・ドリー』

『クボ・アンド・ザ・トゥー・ストリングス(原題) / Kubo and the Two Strings』

『モアナと伝説の海』

『ズートピア』