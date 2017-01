人気バンド・SEKAI NO OWARIのSaori(30)が、俳優の池田大(30)と結婚することを12日、バンドの公式サイトで発表した。同じくメンバーのNakajin(31)が一般女性と婚約したことも発表された。Saoriは「私事ではございますが、この度、俳優の池田大さんと入籍する運びとなりました」と報告。「約五年間のお付き合いの中で、仕事が忙しく大変な時期もありましたが、いつも私の健康を考えてくれ、最後には必ずバンドを応援してくれる彼に支えて貰いながら、ここまで来ることが出来ました」と夫のサポートに感謝した。Nakajinも「私事ではありますが、かねてよりお付き合いしておりました一般人女性の方と婚約いたしました。彼女とはお付き合いを始めておよそ4年になりますが、小さな事ですぐ悩む僕を何度も支えてくれました」と報告した。所属事務所によると、Saoriは5年ほど前に知人の紹介で池田と知り合い、交際を開始、近日中に入籍予定。Nakajinは知人の紹介で知り合い、2013年から交際を開始し、近日中に入籍予定。両メンバーとも同居はしておらず、メンバーとの共同生活の家と双方を行き来している。どちらも入籍後も今までと基本的な生活スタイルは変えずに仕事をしていく。挙式・披露宴については、Saoriは「予定はなし」、Nakajinは「未定」としている。SEKAI NO OWARIは2011年にFukase、Nakajin、Saori、DJ LOVEの4人でメジャーデビューし、これまでに「RPG」「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」などのヒット曲をリリース。『NHK紅白歌合戦』には2014年から3年連続で出場。今月からバンド史上最大規模のドーム・スタジアムツアー「タルカス」をスタートさせる。Saoriのお相手の池田は、1986年3月6日、神奈川県生まれ。2011年舞台『クレイジーハニー』でデビュー。これまでTBS系ドラマ『安堂ロイド』(13年)、『神の舌を持つ男』、主演映画『なけもしないくせに』(16年)などに出演している。以下セカオワの2人のコメント全文◆Saori御報告私事ではございますが、この度、俳優の池田大さんと入籍する運びとなりました。約五年間のお付き合いの中で、仕事が忙しく大変な時期もありましたが、いつも私の健康を考えてくれ、最後には必ずバンドを応援してくれる彼に支えて貰いながら、ここまで来ることが出来ました。まだまだ未熟な二人ではございますが、人生を共に歩みながら、温かい家庭を築き、個人としても、SEKAI NO OWARI のメンバーとしても精進していきたいと思っております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。◆Nakajinご報告いつも温かい応援をありがとうございます。私事ではありますが、かねてよりお付き合いしておりました一般人女性の方と婚約いたしました。彼女とはお付き合いを始めておよそ4年になりますが、小さな事ですぐ悩む僕を何度も支えてくれました。まだひとりの男性として未熟者ではありますが、彼女となら今後の人生におけるどんな困難も乗り越えられますし、またバンド活動にも今まで以上に精力的に臨むことができると思い結婚を決意しました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。