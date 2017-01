アカデミー賞作品賞の行方を占う最も重要な前しょう戦と言われる、第28回アメリカ製作者組合(PGA)賞のノミネート作品が1月10日(現地時間)、発表された。

映画部門には、先日のゴールデングローブ賞で最多7冠という快挙を達成した「ラ・ラ・ランド」や「マンチェスター・バイ・ザ・シー」「ムーンライト」といった、昨秋から賞レースを賑わせている注目作が選出。また、R指定作品として史上最高のヒットを記録したアメコミ映画「デッドプール」も選ばれている。

PGA賞授賞式は、1月28日に米ロサンゼルスのビバリーヒルトン・ホテルで開催され、10本から選ばれた作品にダリル・F・ザナック賞(プロデューサー・オブ・ザ・イヤー)が贈られる。

第28回PGA賞ノミネート作品は以下の通り。

▽映画部門

「メッセージ」

「デッドプール」

「Fences」

「ハクソー・リッジ(原題)」

「最後の追跡」

「Hidden Figures」

「ラ・ラ・ランド」

「LION ライオン 25年目のただいま」

「マンチェスター・バイ・ザ・シー」

「ムーンライト」

▽アニメーション映画部門

「ファインディング・ドリー」

「Kubo and the Two Strings」

「モアナと伝説の海」

「ペット」

「ズートピア」