01.

バカになれる人は魅力的

02.

イライラしているときも

最高に楽しませてくれる!

03.

会話の引き出しがたくさん

04.

彼自身もよく笑うし

楽しそう

05.

長く付き合うなら

見た目だけ良くてもNG

06.

こういう人とは

「自分らしくいられる」

