英国映画テレビ芸術アカデミー(BAFTA)が1月10日、英国アカデミー(BAFTA)賞のノミネーションを発表した。

最多11部門にノミネートされたのは、デイミアン・チャゼル監督のミュージカル映画「ラ・ラ・ランド」。作品賞・監督賞をはじめ、主演男優賞(ライアン・ゴズリング)、主演女優賞(エマ・ストーン)の候補に挙がった。

次いで、トム・フォードの監督第2作「ノクターナル・アニマルズ(原題)」と、カナダの気鋭ドゥニ・ビルヌーブ監督のSFドラマ「メッセージ」が9部門ノミネートで続く。その他、英国の名匠ケン・ローチ監督のパルムドール受賞作「わたしは、ダニエル・ブレイク」が5部門にノミネートされた。

BAFTA賞の主なノミネートは以下の通り。授賞式は2月12日に行われる。

▽作品賞

「メッセージ」

「わたしは、ダニエル・ブレイク」

「ラ・ラ・ランド」

「マンチェスター・バイ・ザ・シー」

「ムーンライト」

▽英国作品賞

「American Honey(原題)」

「Denial(原題)」

「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」

「わたしは、ダニエル・ブレイク」

「Notes on Blindness(原題)」

「Under the Shadow(原題)」

▽監督賞

ドゥニ・ビルヌーブ「メッセージ」

ケン・ローチ「わたしは、ダニエル・ブレイク」

デイミアン・チャゼル「ラ・ラ・ランド」

ケネス・ロナーガン「マンチェスター・バイ・ザ・シー」

トム・フォード「ノクターナル・アニマルズ(原題)」

▽主演男優賞

アンドリュー・ガーフィールド「ハクソー・リッジ(原題)」

ケイシー・アフレック「マンチェスター・バイ・ザ・シー」

ジェイク・ギレンホール「ノクターナル・アニマルズ(原題)」

ライアン・ゴズリング「ラ・ラ・ランド」

ビゴ・モーテンセン「はじまりへの旅」

▽主演女優賞

エイミー・アダムス「メッセージ」

エミリー・ブラント「ガール・オン・ザ・トレイン」

エマ・ストーン「ラ・ラ・ランド」

メリル・ストリープ「マダム・フローレンス! 夢見るふたり」

ナタリー・ポートマン「ジャッキー ファーストレディ 最後の使命」

▽助演男優賞

アーロン・テイラー=ジョンソン「ノクターナル・アニマルズ(原題)」

デブ・パテル「LION ライオン 25年目のただいま」

ヒュー・グラント「マダム・フローレンス! 夢見るふたり」

ジェフ・ブリッジス「最後の追跡」

マハーシャラ・アリ「ムーンライト」

▽助演女優賞

ヘイリー・スクワイアーズ「わたしは、ダニエル・ブレイク」

ミシェル・ウィリアムズ「マンチェスター・バイ・ザ・シー」

ナオミ・ハリス「ムーンライト」

ニコール・キッドマン「LION ライオン 25年目のただいま」

ビオラ・デイビス「Fences」

▽オリジナル脚本賞

テイラー・シェリダン「最後の追跡」

ポール・ラバーティ「わたしは、ダニエル・ブレイク」

デイミアン・チャゼル「ラ・ラ・ランド」

ケネス・ロナーガン「マンチェスター・バイ・ザ・シー」

バリー・ジェンキンス「ムーンライト」

▽脚色賞

エリック・ハイセラー「メッセージ」

ロバート・シェンカン、アンドリュー・ナイト「ハクソー・リッジ(原題)」

セオドア・メルフィ、アリソン・シュローダー「Hidden Figures」

ルーク・デイビス「LION ライオン 25年目のただいま」

トム・フォード「ノクターナル・アニマルズ(原題)」

▽外国語映画賞

「ディーパンの闘い」(フランス)

「ジュリエッタ」(スペイン)

「裸足の季節」(フランス・トルコ・ドイツ合作)

「サウルの息子」(ハンガリー)

「Toni Erdmann」(ドイツ)

▽アニメーション映画賞

「ファインディング・ドリー」

「Kubo and the Two Strings」

「モアナと伝説の海」

「ズートピア」

▽ドキュメンタリー賞

「13th 憲法修正第13条」

「ザ・ビートルズ EIGHT DAYS A WEEK The Touring Years」

「The Eagle Huntress(原題)」

「Notes on Blindness(原題)」

「ウィーナー 懲りない男の選挙ウォーズ」