【HiGH&LOW/モデルプレス=1月11日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」を、国内コミックス総売上数1億部を超えるクリエーター集団「CLAMP」がコミック化することが決定した。「週刊少年マガジン」にて今春連載スタート。同誌11日発売号には、情報が掲載されている。完全オリジナル原作からなる「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”に存在する5つのチーム、山王商店二代目喧嘩屋「山王連合会」、誘惑の白き悪魔「White Rascals」、漆黒の凶悪高校「鬼邪高校」、無慈悲なる街の亡霊「RUDE BOYS」、復讐の壊し屋一家「達磨一家」と、かつてこの地区一帯を支配していた伝説のチーム「ムゲン」、その「ムゲン」が唯一潰せなかった凶悪な「雨宮兄弟」、そして謎の組織「MIGHTYWARRIORS」のプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く。これまで、ドラマ(シーズン1は2015年10月期に放送、シーズン2は2016年4月期に放送)、映画「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」、ドームツアーなど様々な形で展開し、今年は「HiGH&LOW THE MOVIE 2」が8月19日に、「HiGH&LOW THE MOVIE 3」が11月11日に全国公開予定。「CLAMP」は、「聖伝 RG VEDA」「東京BABYLON」「X」「魔法騎士レイアース」「カードキャプターさくら」「ANGELIC LAYER」「ちょびっツ」「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」「×××HOLiC」「こばと。」「GATE 7」など、少女誌、少年誌、青年誌と幅広く活躍し、数多くのヒット作品を発表。2017年現在、国内コミックス総売上数1億部突破。海外での人気も高く、アメリカ、フランス、中国、台湾、韓国をはじめ、世界20ヶ国以上で出版されるなど活躍している。(modelpress編集部)