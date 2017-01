映画『覆面系ノイズ』の追加キャストが発表された。11月25日から公開される『覆面系ノイズ』は、福山リョウコの同名漫画を映画化した作品。歌が好きな「ニノ」こと有栖川仁乃が、幼い頃に初恋の相手・モモ、曲作りをする少年・ユズと離ればなれになり、高校生になって人気覆面バンド「in No hurry to shout」に所属しているユズと再会するというあらすじだ。これまでにニノ役を中条あやみ、ニノをバンドのボーカリストに誘うユズ役を志尊淳、モモ役を小関裕太が演じることが明らかになっていた。今回出演が発表されたのは、ユズに想いを寄せる深桜役の真野恵里菜、in No hurry to shoutのドラム・クロ役の磯村勇斗、「オネエ言葉」を話すバンドのリーダー的存在で密かに深桜に想いを寄せるベーシスト・ハルヨシ役の杉野遥亮。真野が演じる深桜は、in No hurry to shoutのボーカルを務め、ニノの出現によってバンドを去ろうとするキャラクターだ。また磯村、杉野はそれぞれドラムとベースに初挑戦しているほか、杉野は髪を金髪に染めてハルヨシ役に挑んでいるという。■真野恵里菜のコメント・深桜の魅力や演じた手ごたえについて登場人物の中で比べると、一見性格が悪い子なのかなと思われやすいかもしれないですが、実はまっすぐで正直で野心家な女の子で私はすごく好きです。そんなまっすぐな深桜を演じていてすごく気持ちがよかったです!・撮影現場の雰囲気についてキャストはもちろん、スタッフさんの覆面系愛がとても強くてやりがいのある現場でした。学校での撮影が多かったので待ち時間も教室でみんなとお話しながら待っていたりして、久しぶりに学生に戻った気分でとても楽しかったです。・注目してもらいたい部分いつもまっすぐに突き進む深桜を見て、「自分も頑張ろう!」って思ってもらえたら嬉しいです。■磯村勇斗のコメント・クロの魅力や演じた手ごたえについてクロの魅力は、いつもニコニコしていて、The弟的な存在で、イノハリのムードメーカー。だけど、誰よりもイノハリのメンバーを見ていて、大人な考えを持っているところ。それをこの作品で出せるよう挑みました。実際に演じてみて、関西のノリで楽しくやろうとすると、それだけになってしまい、周りを見る事が出来ず、クロの魅力が出せず最初は苦戦しました。けど、監督や、キャストと話したことで徐々に周りが見えるようになっていき、シーンを追うごとにクロらしいメリハリが出てきたのではないかと思います。・撮影現場の雰囲気についてとにかく楽しかった!まだ終わりたくないという思いで、撮影をしていました。イノハリのメンバーとは、クランクインの前から楽器の練習をしていたので、撮影時は何も壁を感じずに皆で作る事が出来ました。本当の高校生活を過ごしているかのように、キャスト同士仲が良く、おバカな事をしていました。スタッフさんにも優しくして頂き、素敵な撮影現場でした。クロとして演じられたのもキャストの皆さん、スタッフの皆さんのおかげです!・注目してもらいたい部分クロといったら、イノハリのドラマー。今回ドラムに初挑戦し、約3ヶ月間ゼロからドラムを教えて頂き、撮影に挑みました。手に豆が出来たり、苦戦しましたが、「自分はドラマーだ!」と思いながらメンバーと練習をして来たので、イノハリの演奏シーンは是非注目して観て頂きたいです!そして、原作にも出てくる、クロの猫耳ニット帽も着用しているので、「猫耳萌え〜」となって頂けたらと思います。笑■杉野遥亮のコメント・ハルヨシ魅力や演じた手ごたえについてハルヨシの魅力は恋にもバンドにも一生懸命で、まわりを自然に包みこむ器の大きさと個性です。誰1人抜けたら成り立たないイノハリにおいて、1人1人の心に寄り添っているのがハルヨシだと思います。深桜を想う気持ちはストレートに見えてかなり複雑でしたが、一途なハルヨシは本当に魅力的だと演じながらも感じていました。・撮影現場の雰囲気についていつも和気藹々としてました。ライブシーンという本編の中で重要なシーンを演じるためにもチームワークは絶対必要だったので、一緒にご飯に行ったり、コミュニケーションをとる時間をメンバーみんなで意識的に設けていました。そういう部分が作品に表れて見えたらいいなと思います。・注目してもらいたい部分なんといっても告白シーンです!本作品中、ずっと抱えていたハルヨシの思いをぶつけられるシーンだったので、全てを注いで大切に演じさせていただきました。観てくださった方にキュンキュンしてもらったり、切なくなってもらえたら嬉しいです。