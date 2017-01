SNSの流行りの変化は早いもの…。

6秒動画を気軽にシェアできる、気軽な動画SNSサービスとして颯爽と登場した「Vine」。サービスの終了とVine Cameraアプリへの一部機能の移行が1月17日になることが正式に発表されました。

もっと読む: Vineは(一部)死なず。「Vine Camera」アプリとして生き残りへ

Update - the Vine app will become the Vine Camera on Jan 17. Please download your Vines before then! More here: https://t.co/zrE1oDTx48