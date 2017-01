「花とゆめ」で連載中の片思いラブストーリーを実写化する映画『覆面系ノイズ』に、「仮面ライダーゴースト」で注目された磯村勇斗や、ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」で新垣結衣演じる主人公の親友を好演した真野恵里菜、映画『キセキ -あの日のソビト-』ではCDデビューも控える杉野遥亮が出演することが新たに発表された。

中条あやみ演じる主人公のニノは、歌が大好きで、幼いころに出会ったユズとモモという2人の男の子との約束を胸に再会を信じて歌い続ける少女。高校でユズ(志尊淳)と再会し、彼が所属する人気覆面バンド in NO hurry to shout(イノハリ)のボーカルに誘われたニノは、自分の歌声が初恋相手のモモ(小関裕太)に届くことを願い歌い始める。

ニノがモモに恋する一方、ユズはニノを想い続けていた。そんな3人を取り囲むキャラクターたちは、ユズに想いを寄せているボーカルの深桜(みおう)を真野、深桜に密かな恋心を抱くハルヨシを杉野、ムードメーカーとしてバンドを盛り立てるクロを磯村が演じる。ニノとユズの再会をきっかけとしてそれぞれの片思いと友情……様々な思いが交差していく。

真野は、自身が演じる深桜について「登場人物の中で比べると、一見性格が悪い子なのかなと思われやすいかもしれないですが、実はまっすぐで正直で野心家な女の子で私はすごく好きです」と愛情たっぷりに紹介。撮影は学校で行われることが多く、久しぶりの学生気分も味わえたという。

杉野は髪を金に染め、初のベースに挑戦。さらにはオネエ言葉も話す役どころだが、見どころは「告白シーン」とのこと。「本作品中、ずっと抱えていたハルヨシの思いをぶつけられるシーンだったので、全てを注いで大切に演じさせていただきました。観てくださった方にキュンキュンしてもらったり、切なくなってもらえたらうれしいです」と語っている。

また、クロ役の磯村もドラム演奏に初チャレンジ。およそ3か月もの間、ゼロから特訓したといい「手に豆ができたり、苦戦しましたが、『自分はドラマーだ!』と思いながらメンバーと練習をして来たので、イノハリの演奏シーンはぜひ注目して観ていただきたいです!」と力を込める。さらに「原作にも出てくる、クロの猫耳ニット帽も着用しているので、『猫耳萌え〜』となっていただけたらと思います(笑)」とお茶目にアピールした。(編集部・小山美咲)

映画『覆面系ノイズ』は11月25日公開