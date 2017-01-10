¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×½ã¶â¤Î‟¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡É¤¬¿·½ÉüâÅç²°¤ËÅÐ¾ì
¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¤¬¡¢¿·½ÉüâÅç²°¤Ç2017Ç¯1·î12Æü(ÌÚ)¤«¤é17Æü(²Ð)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Ìó1,000ÅÀ¤Ë¤âµÚ¤Ö¶âÀ½ÉÊ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿Å¸¼¨ÈÎÇä¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë½ã¶â¤Î¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤À¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¢¥Ò¥í¤Î3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½ã¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¡¢¶âÇóÌó5,000Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö²«¶â¤ÎË±Ñà¡×¤âÉ¬¸«¡£Âç¤¤ÊÍã¤ò¹¤²¤¿Ë±Ñà¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÁÛÁü¾å¤ÎÄ»¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÊ¿ÏÂ¤ä¹¬Ê¡¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¡¦ÆÓÇ¯¤Î¿·½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¡¢º£²óÆÃÊÌÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃãÀÊ¤òÍÑ°Õ¡£500Ëü±ßÁêÅö¤ÎK24¶âÀ½ÃãÏÒ¤ÇÍ¥²í¤ËÃã¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
Âç²«¶âÅ¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2017Ç¯1·î12Æü(ÌÚ)¡Á17Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§¿·½ÉüâÅç²° 11³¬ºÅ²ñ¾ì
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ24-2
¢¨1·î13Æü(¶â)¡¢14Æü(ÅÚ)¤Ï20:30¤Þ¤Ç¡£
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18:00ÊÄ¾ì¡£
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦ÃãÀÊ 1Éþ 500±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û
¿·½ÉüâÅç²°
TEL¡§03-5361-1111(ÂåÉ½)
[¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à]¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×½ã¶â¤Î‟¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡É¤¬¿·½ÉüâÅç²°¤ËÅÐ¾ì