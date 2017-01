01.

タイプの子に出会ったら

チャンスは逃さないから

02.

ちゃんと付き合う準備が

できているから

03.

「素敵だよ」と

気持ちを伝えてくれるから

04.

「僕と一緒にいよう」って

素直に言ってくれるから

05.

「しあわせにできる」と

信じているから

06.

行動しないなんて

時間がもったいないから

Licensed material used with permission by Elite Daily