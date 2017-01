2012年の『ドライヴ』(主演ライアン・ゴスリング)で世界に最上級の興奮をもたらせたニコラス・ウィンディング・レフン監督の待望の最新作『ネオン・デーモン』が2017年1月13日(金)よりTOHOシネマズ 六本木ヒルズ他全国公開となるが、この度、有名アパレルブランドに話題のセレクトショップ、新進気鋭のジュエリーブランドやSNSで爆発的人気のフラワーショップなど、今作の煌びやかで独創的な世界観にマッチした超豪華タイアップが続々と決定した。

・アルマーニ

本作の衣装提供もしたアルマーニからは4万人の顧客様へ向けてメールマガジンを配信し、チケットプレゼントキャンペーンを実施! (12月22日メールマガジン配信、メルマガ内で作品紹介・映画鑑賞券10組20名プレゼントの告知)

・FALINE TOKYO

原宿の新名所として注目のKAWAII MONSTER CAFE HARAJUKUで映画とコラボのNEWYEAR PARTYを開催(1月12日(木)19:00〜22:00)。会場内では映画の特別映像が放映され、DJブースではクリフ・マルティネスとN.W.レフン監督が織り成す最高にクールなエレクトロニック・ミュージックがかけられる。またFALINETOKYOショップ店内ではネオン・デーモン風ディスプレイを展開中!映画場面写真掲示・壁には監督の来日時のサイン、ポスターチラシ設置中(1月31日(火)まで)

・e.m. Dress up everyday

ジュエリーブランドe.m.groupのDress up everydayからは、ファッション業界の煌びやかな光と嫉妬の闇をイメージした特別デザインのジュエリーが発売。

・Dress up everyday×ネオン・デーモン オリジナルピアス&イヤリング数量限定販売

・1月6日(金)よりe.m.渋谷店にて店頭販売&ZOZOTOWNにてネット販売開始

・sangai

作品に登場する4人の女たちを三角形に見立てた特別デザインのジュエリーが発売!

・sangai×ネオン・デーモン オリジナルリング&ピアス数量限定販売

1月8日(日)よりDELTA(東京都渋谷区西原3-4-3)にて店頭販売&ショッピングアプリorigamiにてネット販売開始

幻想的かつ煌びやかな映像で描いた衝撃のサスペンス『ネオン・デーモン』は2017年1月13日(金)より全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)