第74回ゴールデン・グローブ賞の授賞式が現地時間8日、アメリカ・ロサンゼルスで開催。<テレビの部>では『ナイト・マネジャー』が最多3部門に輝いたほか、ドラマ部門作品賞は『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ウエストワールド』といった有力候補を抑えて、『ザ・クラウン』が受賞した。『ナイト・マネジャー』は、ジョン・ル・カレの原作を基に、主人公ジョナサン・パインが悪名高い武器ディーラーのリチャード・ローパーと繰り広げる戦いを描くサスペンス。主演のトム・ヒドルストンがリミテッド・シリーズ&テレビムービー部門で男優賞を受賞したほか、オリヴィア・コールマンが助演女優賞、ヒュー・ローリーが助演男優賞を獲得している。一方、ドラマ部門の作品賞では、動画配信サービスNetflixオリジナルドラマで、イギリス女王エリザベス2世の姿を描く『ザ・クラウン』が栄冠に輝いた。同作は、HBO局の『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ウエストワールド』を抑えての受賞となり、主演のクレア・フォイが女優賞も受賞している。ほかにも、『Atlanta(原題)』はミュージカル/コメディ部門で作品賞と、主演のドナルド・グローヴァーが男優賞を受賞。リミテッド・シリーズ&テレビムービー部門では、『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』が作品賞を獲得したほか、サラ・ポールソンが女優賞に輝いている。第74回ゴールデン・グローブ賞<テレビの部>主な受賞結果は以下の通り。(★が受賞作品&受賞者)●作品賞(ドラマ)『ゲーム・オブ・スローンズ』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『This Is Us(原題)』『ウエストワールド』★『ザ・クラウン』●女優賞(ドラマ)カトリーナ・バルフ『アウトランダー』★クレア・フォイ『ザ・クラウン』ケリー・ラッセル『ジ・アメリカンズ』ウィノナ・ライダー『ストレンジャー・シングス 未知の世界』エヴァン・レイチェル・ウッド『ウエストワールド』●男優賞(ドラマ)ラミ・マレック『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』ボブ・オデンカーク『ベター・コール・ソウル』マシュー・リス『ジ・アメリカンズ』リーヴ・シュレイバー『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』★ビリー・ボブ・ソーントン『弁護士ビリー・マクブライド』●作品賞(ミュージカル/コメディ)★『Atlanta(原題)』『Black‐ish(原題)』『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル』『トランスペアレント』『Veep/ヴィープ』●女優賞(ミュージカル/コメディ)レイチェル・ブルーム『Crazy Ex-Girlfriend(原題)』ジュリア・ルイス=ドレイファス『Veep/ヴィープ』サラ・ジェシカ・パーカー『Divorce/ディボース』イッサ・レイ『Insecure(原題)』ジーナ・ロドリゲス『ジェーン・ザ・ヴァージン』★トレイシー・エリス・ロス『Black-ish(原題)』●男優賞 (ミュージカル/コメディ)アンソニー・アンダーソン『Black-ish(原題)』ガエル・ガルシア・ベルナル『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル』★ドナルド・グローヴァー『Atlanta(原題)』ニック・ノルティ『Graves(原題)』ジェフリー・タンバー『トランスペアレント』●作品賞(リミテッド・シリーズ&テレビムービー)『アメリカン・クライム』『The Dresser(原題)』『ナイト・マネジャー』『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』★『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』●女優賞(リミテッド・シリーズ&テレビムービー)ライリー・キーオ『ガールフレンド・エクスペリエンス』★サラ・ポールソン 『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』シャーロット・ランプリング『ロンドン・スパイ』ケリー・ワシントン『アニタ 〜世紀のセクハラ事件〜』フェリシティ・ハフマン『アメリカン・クライム』●男優賞(リミテッド・シリーズ&テレビムービー)リズ・アーメッド『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』ブライアン・クランストン『オール・ザ・ウェイ JFKを継いだ男』★トム・ヒドルストン『ナイト・マネジャー』ジョン・タートゥーロ『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』コートニー・B・ヴァンス『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』●助演女優賞(全部門)★オリヴィア・コールマン『ナイト・マネジャー』レナ・ヘディ『ゲーム・オブ・スローンズ』クリッシー・メッツ『This Is Us(原題)』マンディ・ムーア『This Is Us(原題)』タンディ・ニュートン『ウエストワールド』●助演男優賞(全部門)スターリング・K・ブラウン『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』★ヒュー・ローリー『ナイト・マネジャー』ジョン・リスゴー『ザ・クラウン』クリスチャン・スレイター『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』ジョン・トラヴォルタ『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』