現地時間8日、アメリカ・ロサンゼルスにて第74回ゴールデン・グローブ賞の授賞式が開催。<映画の部>では、『セッション』で知られるデイミアン・チャゼル監督の新作『ラ・ラ・ランド』が最多7冠に輝いた。ライアン・ゴズリングとエマ・ストーンの共演作である『ラ・ラ・ランド』は、<映画の部>コメディ/ミュージカル部門で作品賞、男優賞、女優賞を受賞。さらに、監督賞、脚本賞、主題歌賞、作曲賞とノミネートされた7部門を全て制覇。売れないピアニストと女優志望のウェイトレスが織りなすロマンスを描く同作は、今月末にノミネーションが発表されるアカデミー賞に向かって、大きく弾みをつけた。一方、ドラマ部門の作品賞 では、麻薬や同性愛を絡めながら黒人青年の姿を描く『ムーンライト』が、『Manchester by the Sea(原題)』などを抑えて受賞。極上エロティックサスペンス『Elle(原題)』は、イザベル・ユペールの主演女優賞と外国語映画賞の2冠に輝いた。アニメ作品賞では、動物が暮らす社会に人種間の対立を象徴させて好評を博したディズニーの『ズートピア』が、同スタジオの最新作『モアナと伝説の海』などを退けた。また、映画界に対して長年にわたって貢献した人物に贈られるセシル・B・デミル賞は、主演を務めた『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』が4部門にノミネートされていたメリル・ストリープに贈られている。第74回ゴールデン・グローブ賞<映画の部>主な受賞結果は以下の通り。(★が受賞作品&受賞者)●作品賞(ドラマ)『最後の追跡』『Lion(原題)』『Manchester by the Sea(原題)』★『ムーンライト』『Hacksaw Ridge(原題)』●女優賞(ドラマ)エイミー・アダムス『メッセージ』ジェシカ・チャステイン『Miss Sloane(原題)』★イザベル・ユペール『Elle(原題)』ルース・ネッガ『Loving(原題)』ナタリー・ポートマン『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』●男優賞(ドラマ)★ケイシー・アフレック『Manchester by the Sea(原題)』ジョエル・エドガートン『Loving(原題)』アンドリュー・ガーフィールド『Hacksaw Ridge(原題)』ヴィゴ・モーテンセン『はじまりへの旅』デンゼル・ワシントン『Fences(原題)』●作品賞(コメディ/ミュージカル)『20th Century Women(原題)』『デッドプール』『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』★『ラ・ラ・ランド』『シング・ストリート 未来へのうた』●女優賞(コメディ/ミュージカル)アネット・ベニング『20th Century Women(原題)』リリー・コリンズ『Rules Don’t Apply(原題』ヘイリー・スタインフェルド『The Edge of Seventeen(原題)』★エマ・ストーン『ラ・ラ・ランド』メリル・ストリープ『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』●男優賞(コメディ/ミュージカル)コリン・ファレル『ロブスター』★ライアン・ゴズリング『ラ・ラ・ランド』ヒュー・グラント『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』ジョナ・ヒル『War Dogs(原題)』ライアン・レイノルズ『デッドプール』●アニメ作品賞『モアナと伝説の海』『My Life As A Zucchini(原題)』『SING/シング』★『ズートピア』『Kubo And The Two Strings(原題)』●外国語映画賞『Divines(原題)』(フランス)★『Elle(原題)』(フランス)『Neruda(原題)』(チリ)『The Salesman(英題)』(イラン/フランス)『Toni Erdmann(英題)』(ドイツ)●助演女優賞ナオミ・ハリス『ムーンライト』ニコール・キッドマン『Lion(原題)』オクタヴィア・スペンサー『Hidden Figures(原題)』ミシェル・ウィリアムズ『Manchester by the Sea(原題)』★ヴィオラ・デイヴィス『Fences(原題)』●助演男優賞マハーシャラ・アリ『ムーンライト』ジェフ・ブリッジス『最後の追跡』サイモン・ヘルバーグ『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』デヴ・パテル『Lion(原題)』★アーロン・テイラー=ジョンソン『Nocturnal Animals(原題)』●監督賞★デイミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』トム・フォード『Nocturnal Animals(原題)』メル・ギブソン『Hacksaw Ridge(原題)』バリー・ジェンキンズ『ムーンライト』ケネス・ロナーガン『Manchester by the Sea(原題)』