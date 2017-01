2016年下半期に『PPAP』で世界的なブームを巻き起こした千葉県出身のシンガーソングライター・ピコ太郎が、2017年1月7日に満を持して新作『I LIKE OJ』及び英語版『NEO SUNGLASSES』を発表した。『PPAP』で「世界のピコ太郎」と呼ばれる人気を得ただけに、海外サイトでも『I LIKE OJ』について「Incredibly Catchy(信じられないほど覚えやすい)」と注目されている。『ピコ太郎(PIKOTARO)PPAP(pikotaro_ppap)ツイッター』では1月6日に、「古坂さんとお話しして…」とプロデュース担当の古坂大魔王と念入りな準備のもと新曲発表を進めていることをつぶやいていたピコ太郎。「I talked with Mr. Kosaka.It was decided.A new song of pikotaro is released in YouTube!」と英語でも伝えており、世界を視野に入れていることが分かる。7日にYouTube『公式ピコ太郎歌唱ビデオチャンネル -PIKOTARO OFFICIAL CHANNEL-』で『I LIKE OJ』が公開されると、「“オレンジジュースだけでこんなに喜べたら幸せだろうなあ”って考えたら笑えた」「ビーバーがツイートしなかったらこんな人気にはならなかっただろうな」など様々な声が寄せられている。「流石にもう見てて痛々しい」「ピコ太郎のことディスってる人多いけど私は割と好きだなー」と賛否があるのは『PPAP』の頃と同じようだ。そんななか海外サイト『9GAG.tv』では「PPAP Singer PIKOTARO Is Back With Another Incredibly Catchy I Like OJ Song(『PPAP』のピコ太郎がめっちゃ覚えやすい別の歌“I LIKE OJ”をひっさげて帰ってきた)」と取り上げている。「I like potatoes」「Is this song good? No no no no no…」「This one actually funny.」などのコメントが寄せられており大歓迎というわけではなさそうだが、『PPAP』の前例からしても反響が形となるのはこれからだろう。ちなみにYouTubeに公開された『I LIKE OJ』は2日間と半日で視聴回数210万回を突破しており、注目度の高さは相変わらずである。出典:https://twitter.com/pikotaro_ppap(TechinsightJapan編集部 真紀和泉)