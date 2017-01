第74回ゴールデングローブ賞授賞式が、現地時間8日に行われた。

映画のミュージカル・コメディー部門は『ラ・ラ・ランド』(2月24日日本公開)が作品賞、主題歌賞、作曲賞、脚本賞をはじめ、デミアン・チャゼルが監督賞、ライアン・ゴズリングが主演男優賞、エマ・ストーンが主演女優賞に輝き、映画のドラマ部門は『ムーンライト』(2017年日本公開)が作品賞を、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』(2017年5月日本公開)のケイシー・アフレックが主演男優賞を、『Elle』(日本公開未定)のイザベル・ユペールが主演女優賞を受賞した。

さらにテレビのミュージカル・コメディー部門では「Atlanta」が作品賞と主演男優賞(ドナルド・グローヴァー)を、ドラマ部門では「ザ・クラウン」が作品賞と主演女優賞(クレア・フォイ)を獲得している。

また、日本を舞台にしたアニメ映画『Kubo And The Two Strings』(原題、2017年日本公開)がアニメ映画賞にノミネートされていたが、ディズニーの『ズートピア』(16)が受賞する結果となった。

ゴールデングローブ賞には今年もテレビ、映画界からたくさんのスターが集まり、授賞式を盛り上げた。今回の結果を受けて、現地時間2月26日に行われるアカデミー賞の行方が気になるところだ。

●第74回ゴールデングローブ賞 主な受賞結果は以下の通り

▼作品賞(ドラマ部門)

『Hell Or High Water』

『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』

『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

『ムーンライト』 【★受賞】

『Hacksaw Ridge』

▼主演女優賞(ドラマ部門)

エイミー・アダムス『メッセージ』

ジェシカ・チャスティン 『Miss Sloane』

イザベル・ユペール『Elle』 【★受賞】

ルース・ネッガ『Loving』

ナタリー・ポートマン『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』

▼主演男優賞(ドラマ部門)

ケイシー・アフレック『マンチェスター・バイ・ザ・シー』 【★受賞】

ジョエル・エドガートン『Loving』

アンドリュー・ガーフィールド『Hacksaw Ridge』

ヴィゴ・モーテンセン『Captain Fantastic』

デンゼル・ワシントン『Fences』

▼作品賞(ミュージカル・コメディー部門)

『20th Century Women』

『デッドプール』

『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

『ラ・ラ・ランド』 【★受賞】

『シング・ストリート 未来へのうた』

▼主演女優賞(ミュージカル・コメディー部門)

アネット・ベニング 『20th Century Women』

リリー・コリンズ 『Rules Don’t Apply』

ヘイリー・スタインフェルド『The Edge of Seventeen』

エマ・ストーン『ラ・ラ・ランド』 【★受賞】

メリル・ストリープ『Florence Foster Jenkins』

▼主演男優賞(ミュージカル・コメディー部門)

コリン・ファレル 『ロブスター』

ライアン・ゴズリング『ラ・ラ・ランド』 【★受賞】

ヒュー・グラント 『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

ジョナ・ヒル 『War Dogs』

ライアン・レイノルズ 『デッドプール』

▼作品賞(テレビシリーズ:ドラマ部門)

「ゲーム・オブ・スローンズ」

「ストレンジャー・シングス」

「This Is Us」

「ウエストワールド」

「ザ・クラウン」 【★受賞】

▼主演女優賞(テレビシリーズ:ドラマ部門)

カトリーナ・バルフ「アウトランダー」

クレア・フォイ「ザ・クラウン」 【★受賞】

ケリー・ラッセル 「ザ・アメリカンズ」

ウィノナ・ライダー「ストレンジャー・シングス」

エヴァン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」

▼主演男優賞(テレビシリーズ:ドラマ部門)

ラミ・マレック「Mr. Robot」

ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」

マシュー・リス「ザ・アメリカンズ」

リーヴ・シュレイバー「Ray Donovan」

ビリー・ボブ・ソーントン「Goliath」 【★受賞】

▼作品賞(テレビシリーズ:コメディー部門)

「Atlanta」 【★受賞】

「Black-ish」

「Mozart in the Jungle」

「Transparent」

「Veep/ヴィープ」

▼主演女優賞(テレビシリーズ:コメディー部門)

レイチェル・ブルーム「Crazy Ex-Girlfriend」

ジュリア・ルイス=ドレイファス「Veep/ヴィープ」

サラ・ジェシカ・パーカー「Divorce/ディボース」

イッサ・レイ「Insecure」

ジーナ・ロドリゲス「Jane The Virgin」

トレイシー・エリス・ロス「Black-ish」 【★受賞】

▼主演男優賞(テレビシリーズ:コメディー部門)

アンソニー・アンダーソン「Black-ish」

ガエル・ガルシア・ベルナル「Mozart in the Jungle」

ドナルド・グローヴァー「Atlanta」 【★受賞】

ニック・ノルティ「Graves」

ジェフリー・タンバー「Transparent」

▼監督賞

デミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』 【★受賞】

トム・フォード『Nocturnal Animals』

メル・ギブソン『Hacksaw Ridge』

バリー・ジェンキンス『ムーンライト』

ケネス・ロナーガン『マンチェスター・バイ・ザ・シー』