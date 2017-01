1月9日(祝・月)に行われた第74回ゴールデン・グローブ賞。記者たちの投票によって受賞者が決まるゴールデン・グローブ賞において、映画部門はアカデミー賞の前哨戦とも言われる。そんな中、コメディ/ミュージカル部門は『ラ・ラ・ランド』が作品賞、女優賞、男優賞を含む7賞を受賞。ドラマ部門作品賞は人種問題をテーマにした『ムーンライト』が見事受賞。また、女優賞には『Elle(原題)』のイザベル・ユペールがサプライズ受賞となった。受賞結果は以下の通り。(★印太字が受賞者/受賞作品)

■ドラマ部門 作品賞

『Hacksaw Ridge(原題)』

『最後の追跡』

『Lion/ライオン 〜25年目のただいま〜』

『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

★『ムーンライト』



■ドラマ部門 女優賞

エイミー・アダムス『メッセージ』

ジェシカ・チャステイン『Miss Sloane(原題)』

★イザベル・ユペール『Elle(原題)』

ルース・ネッガ『ラビング 愛という名前のふたり』

ナタリー・ポートマン『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』

■ドラマ部門 男優賞

★ケイシー・アフレック『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

ジョエル・エドガートン『ラビング 愛という名前のふたり』

アンドリュー・ガーフィールド『Hacksaw Ridge(原題)』

ヴィゴ・モーテンセン『はじまりへの旅』

デンゼル・ワシントン『Fences(原題)』

■コメディ/ミュージカル部門 作品賞

『20th Century Women(原題)』

『デッドプール』

『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

★『ラ・ラ・ランド』

『シング・ストリート 未来へのうた』

■コメディ/ミュージカル部門 女優賞

アネット・ベニング『20th Century Women(原題)』

リリー・コリンズ『Rules Don't Apply(原題)』

ヘイリー・スタインフェルド『The Edge of Seventeen(原題)』

★エマ・ストーン『ラ・ラ・ランド』

メリル・ストリープ『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

■コメディ/ミュージカル部門 男優賞

コリン・ファレル『ロブスター』

★ライアン・ゴズリング『ラ・ラ・ランド』

ヒュー・グラント『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

ジョナ・ヒル『War Dogs』

ライアン・レイノルズ『デッドプール』

■助演女優賞

★ヴィオラ・デイヴィス『Fences(原題)』

ナオミ・ハリス『ムーンライト』

ニコール・キッドマン『Lion/ライオン 〜25年目のただいま〜』

オクタヴィア・スペンサー『Hidden Figures(原題)』

ミシェル・ウィリアムズ『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

■助演男優賞

マハーシャラ・アリ『ムーンライト』

ジェフ・ブリッジス『最後の追跡』

サイモン・ヘルバーグ『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

デヴ・パテル『Lion/ライオン 〜25年目のただいま〜』

★アーロン・テイラー=ジョンソン『Nocturnal Animals(原題)』



■アニメ作品賞

『Kubo and the Two Strings(原題)』

『モアナと伝説の海』

『My Life as a Zucchini(原題)』

『Sing/シング』

★『ズートピア』



■外国語映画賞

『ディヴァイン(原題)』(フランス)

★『Elle(原題)』(フランス)

『Neruda(原題)』(チリ)

『The Salesman(原題)』(イラン/フランス)

『Toni Erdmann(原題)』(ドイツ)

■監督賞

★デイミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』

トム・フォード『Nocturnal Animals(原題)』

メル・ギブソン『Hacksaw Ridge(原題)』

バリー・ジェンキンズ『ムーンライト』

ケネス・ロナーガン『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

■脚本賞

★デイミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』

トム・フォード『Nocturnal Animals(原題)』

バリー・ジェンキンズ『ムーンライト』

ケネス・ロナーガン『マンチェスター・バイ・ザ・シー』

テイラー・シェリダン『最後の追跡』

■作曲賞

ニコラス・ブリテル『ムーンライト』

★ジャスティン・ハーウィッツ『ラ・ラ・ランド』

ヨハン・ヨハンソン『メッセージ』

ダスティン・オハロラン, ハウシュカ『Lion/ライオン 〜25年目のただいま〜』

ハンス・ジマー, ファレル・ウィリアムス, ベンジャミン・ウォルフィッシュ『Hidden Figures(原題)』

■主題歌賞

Can't Stop the Feeling!『Trolls(原題)』

★City of Stars『ラ・ラ・ランド』

Faith『Sing/シング』

Gold『Gold(原題)』

How Far I'll Go『モアナと伝説の海』

