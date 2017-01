2017年初戦となるアスレティック・ビルバオ戦に敗れ、新年を黒星でスタートしたバルセロナ。この日はエル・マドリガルに乗り込んでビジャレアルと対戦した。

バルサはこの日も前半得点なしに終わり、リーグ戦ここ6試合で5試合目となる前半ノーゴールとなった。すると、後半立ち上がりの4分にビジャレアルFWニコーラ・サンソーネに先制点を奪われる。

その後、バルサが怒濤の攻めでゴールに迫るも、バーに阻まれるなど得点には至らず。Optaによれば、今季のバルサはバーやポストに阻まれたケースが11度もあり、これはリーガで最多だそう。

このままタイムアップかと思われた89分、ゴール前でのフリーキックをリオネル・メッシが叩き込み劇的な形で同点に追いついてみせた。

WATCH: Lionel Messi scores on perfectly placed free kick to bring Barcelona level in 90th minute https://t.co/XuVCqmwWll pic.twitter.com/RIK1xMDhJr