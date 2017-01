じゃがいもといえば、主食に、つけ合わせにと、世界各国の料理に登場する人気食材。『オレンジページ』3/2号では、そんな各国の食卓に上るメニューのなかから、こよなく愛されている名作を、今が旬の〈新じゃが〉でオレペ流に再現しています。こちらはその特集からのプラス1レシピ、ポテトスキンです。じゃがいもの中をくりぬいてカップ状にし、具材をのっけて焼いた一品。アメリカではビールのお供に出てくる前菜なんだとか。カリッと焼いた皮ととろけるチーズは、これ以上ないお酒のあてかも?! #ポテトスキン #新じゃが #世界の愛されじゃがいもメニュー #オレンジページ3月2日号 #レシピはプロフィールのURLをみてね #オレンジページは掲載するすべてのレシピを徹底試作 #おいしさ保証つき #初めてさんでも失敗知らず #まずはレシピ通りに作ってみて #オレンジページ #オレンジページレシピ #最新号レシピ

A photo posted by オレンジページ (@orangepage_recipe) on Feb 15, 2016 at 6:29pm PST