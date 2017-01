01.

ピークはこれから

02.

クールぶったり気取らない

03.

自分のこだわりをしっかり持っている

04.

損得で友だちを選ばない

05.

自立心が強い

06.

セックスも安心

07.

「イケてる男」と比べたりしない

08.

芯がしっかりしてる

09.

強さ、たくましさがある

10.

周りの目をまったく気にしていない

11.

誘われなくても気にしない

12.

周りの意見も気にならない

13.

無視されても平気

14.

交友関係は、狭く深く

15.

過去の栄光に浸らない

16.

周りに合わせようと無理しない

17.

新しい発見がある

18.

ものごとを変に深読みしない

19.

流行に流されない

20.

音楽センスがいい!?

Licensed material used with permission by Elite Daily