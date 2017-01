海外モデルも実践済み。「メニュー選びダイエット」で綺麗が維持できちゃう。

茶願寿カフェはいつもみんなの『豊かなライフスタイル』を考えています。今店内に栄養豊富な南米産の食材『キヌア』を販売しています。必須アミノ酸をバランス良く含み、各種機能性も豊富の大人気な健康食品です。是非茶願寿カフェにお越しくださいませ❗ Chagaju cafe always think of "Abundant Lifestyle" for all. Quinua has been launched in Chaganju and it has rich amino acids which can support our health. Quinua is very hot product now, please come to Chaganju Cafe and have a look. #日本 #京都 #宇治 #キヌア #健康 #茶願寿 #カフェ #japan #kyoto #uji #quinua #healthy #chaganju #cafe #lifestyle

A photo posted by Chaganju cafe 宇治茶願寿カフェ (@chaganjucafe) on Aug 22, 2016 at 10:37pm PDT