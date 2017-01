楽しい旅行を終えた、ローラさんたち仲良し女子3人組。

旅行先であるジブラルタルからロンドンへ帰るフライトが予定よりも3時間遅れて出発すると知らされます。旅の最後になんだかガッカリな雰囲気…。

しかし、時間を潰していざ3時間遅れた飛行機に乗ったところ、ガッカリするどころか大喜びしてしまうような事態になっていたのです!

When there is only 3 of you on the flight!!!!!!! Private jet and upgrade from Gibraltar to London!!!!!!!! Thanks BA!!!!!! @British_Airways pic.twitter.com/CVyzdhQgc5 — Laura Stevens (@LitttleLaura1) 2016年12月17日

3人以外、乗客が一人もいない!

私たち3人だけのフライト!プライベートジェットで、しかもグレードまで上げてもらっちゃった。ありがとう、ブリティッシュ・エアーウェイズ。

そう。料金を足したわけでもないのに、帰りの飛行機がローラさんたち3人のプライベートジェットになっていたのです。

その理由は、ローラさんたちが時間を潰している間に、航空会社であるブリティッシュ・エアーウェイズが振替便を用意。

他の乗客たちは3時間も待たずに、他の飛行機ですでにロンドンへと飛び立っていたからです。

When you feel like a rock star #privateplane pic.twitter.com/oDMvJhasgz — Laura Stevens (@LitttleLaura1) 2016年12月18日

気分はまるでロックスター!

@LitttleLaura1 ーより和訳

この状況を思う存分楽しむ三人。飛行機のスタッフたちと記念写真を撮ったり、

Thanks @British_Airways for the best flight ever!!!! 3 of us on the plane from gib to London!!!! #privatejet pic.twitter.com/08Iv3t1QXz — Laura Stevens (@LitttleLaura1) 2016年12月17日

着陸後にコックピットまで見学させてもらいました!

Best night ever flying on our very own @British_Airways plane!!!!! #privateplane pic.twitter.com/vhMvRTd9Vu — Laura Stevens (@LitttleLaura1) 2016年12月17日

「逆に、遅れてくれてありがとう」と言わんばかりの、充実した飛行機の旅。嫌な思い出どころか、一生忘れられない素敵な思い出になったのでした。

[文/grape編集部]