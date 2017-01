でも、映画館では電源を切らないと…。

毎年便利になる「iOS」ですが、ここにきて新機能の追加の噂です。Apple Insiderに掲載されたSonny Dickson氏のツイートによると、次期バージョンとなる「iOS 10.3」のベータ版では、シアターモードなる新機能が搭載される可能性があるというのです。

iOS 10.3 to feature a new Theatre mode - will include a new popcorn-shaped Control Center icon.