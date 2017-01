今年発売が見込まれるiPhone8(iPhone7sとも)は、急速充電に対応し、Android端末ではお馴染みの「タップして起動」機能を搭載するとの噂が浮上しています。



Apple関連のリーク情報で知られるソニー・ディクソン氏が米メディアForbesに対し、iPhone8に関する新たな情報を語っています。

ディクソン氏も、これまでの噂を踏襲し、次期iPhoneは3モデル構成になる、と述べています。そして新たな情報として、3モデルとも充電ポートを管理する新しいチップ「Tristar 3, Hydra」を搭載、急速充電に対応するとしています。



しかし、この新チップはQualcomm製ではないため、同社のQuick Charge規格を含む、既存の急速充電規格と互換性を持たない可能性があるようです。AppleがMacBookで採用しているUSB3.1を利用したものになるかも知れない、とディクソン氏は指摘しています。



充電といえば、ワイヤレス充電技術を提供するEnergousが、年内に同技術を搭載した製品を出荷開始する計画であるとしており、この製品がiPhoneではないかとの噂も出ています。

またディクソン氏は、次期iPhoneでは「タップして起動」機能が追加されるものの、搭載されるのはデザインが大幅に刷新されるiPhone8のみで、iPhone6/6 Plusからのデザインを継続するiPhone7s/7s Plusには搭載されないとしています。



スクリーンをタップすると通知内容がプレビューできる「タップして起動」は、すでにAndroid端末ではお馴染みの機能です。ディクソン氏が情報を入手した時点では「iPhone8のみ」となっていたようですが、Appleは第1四半期に次にリリースするiPhoneの機能を決定することが多いため、変更される可能性はあるとのことです。



次期iPhoneについては、曲面有機EL(OLED)ディスプレイの採用、ホームボタンを埋め込んだ全面ディスプレイなどの噂も流れています。



I have exclusively news about the next iPhone. Read it on @Forbes https://t.co/EKYvu3PiBW

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 2017年1月4日