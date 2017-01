気付いた瞬間、目を疑ってしまいそうなアクセサリーです。詳細は以下から。身体に付けるアクセサリー、もしその身体の部分と同じ形をしていたらどう感じるでしょうか?そんな突拍子もないアクセサリーが作られています。ドイツのベルリン在住のアーティストでジュエラーのNadja Buttendorfさんが作り上げたのはEARringとFINGERringという2種類。EARringはこのように耳から下げる耳の形をしたイヤリング。しかも、付ける人の肌の色に合わせてこれだけのカラーバリエーションが取りそろえられています。そしてこちらがFINGERring。極めて精巧に作られた指型の指輪なのです。こうして置かれても本物にしか見えないクオリティです。実際に装着してドアを開けている動画がこちら。妙に違和感がないことにむしろ違和感を感じてしまいます。open and close a door with a sixth finger - YouTubeどちらも本当に付けている人とすれ違ったら二度見は間違いなしのインパクトです。EARringは友人の耳から、FINGERringは自分の指から型どりを行い、3Dプリントの技術を用いシリコンで製作されています。ちなみにButtendorfさんはFINGERringを作った際に、多くの元・多指症の人から「昔私は指が6本あったけど、子どもの頃に切断したんだ」という話を何度も聞いたとのこと。なお、これらはコンセプトの段階で今の時点では実際に販売はされていません。いつか販売された時、あなたならどんなシチュエーションで付けてみますか?Awesome Body-Part Jewelry Will Have You Seeing Double _ The Creators Project

【これは二度見間違いなし、「耳型イヤリング」と「指型指輪」】を全て見る