カプコンは、iOS/Android『囚われのパルマ』と森永乳業のバーアイス「PARM(パルム)」とのコラボレーション企画を発表しています。『囚われのパルマ』は、スマートフォン向けとなる“ガラス越しの体感恋愛アドベンチャーゲーム”です。孤島の収容所に囚われた「ハルト」「アオイ」の閉ざされた記憶と心を紐解くといったゲーム内容になっており、全6話構成のエピソード型配信が行われています。今回は、両者の名前が似ていることから異色のコラボが実施決定。コラボ記念として、ハルトとアオイがPARMを食べている描き下ろしイラストが公開されています。なお、イラストは『囚われのパルマ』キャラクターデザインの実田千聖氏が担当、PARMは森永乳業が完全監修を行っています。■パルマ×パルム プレミアムツイートキャンペーンまた「パルマ×パルム プレミアムツイートキャンペーン」が開催。Twitterで特定のツイートを行うと、抽選でPARMもしくはオリジナルアクリルキーホルダーが各86(パル)名に当たります。●キャンペーン概要・キャンペーン期間:2017年1月6日〜18日23地59分まで(仮)・PARM(パルム)賞:PARM(パルム)チョコレートバー(6本入り)2箱、86名・囚われのパルマ賞:描き下ろしちびキャラのオリジナルアクリルキーホルダー、86名※賞品は選べません。●参加の手順・1:『囚われのパルマ』公式Twitter(@Palm_capcom)をフォロー・2:公式Twitterのキャンペーン告知ツイートのRTや「#パルマ×パルム」のハッシュタグを付けてツイート。・3:ツイートをした人の中から抽選で、上記の賞品が合計172名にプレゼント。●キャンペーン特設サイトhttp://www.capcom.co.jp/palm/campaign/07.html◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆『囚われのパルマ』は配信中。価格は以下のようになります。・アプリ本体(プロローグ&エピソード1):360円(税込)・ハルト編エピソード2以降(全6話完結):各360円(税込)・アオイ編エピソード2以降(全6話完結)各360円(税込)※アプリ内課金あり(C)CAPCOM CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED.■関連リンク