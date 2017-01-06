¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÊì¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡¢°ì½ï¤ËËäÁò¤Ø
¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÈà½÷¤ÎÊì¡¢¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ÎÁòµ·¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥í¡¼¥ó¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹çÆ±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ì½ï¤ËËäÁò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÈà½÷¤ÎÊì¡¢¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ÎÁòµ·¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥í¡¼¥ó¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹çÆ±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ì½ï¤ËËäÁò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖÊì¤È»Ð¤Ïº£¡¢¶¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡£12·î30Æü¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î°äÂÎ¤¬»àË´¸¶°øÆÃÄê¤Î¤¿¤á¤Î¸¡»à¤ò½ª¤¨¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸¡»à¶É¤«¤é²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤¿¸å¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï»à°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈTMZ¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ì¥¤¥¢É±¤ò±é¤¸¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç½ÅÅÙ¤Î¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î4Æü¸å¤Î12·î27Æü¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î»à¤ÎÍâÆü¡¢±Ç²è¡Ø±«¤Ë±´¤¨¤Ð¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë50Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤â¡¢Â©»Ò¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤Èü¥½ÅÅÙ¤ÎÂ´Ãæü¥¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ïü¥¥¥ã¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤ü¥¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¸À¤¤¡¢¡ÊAPÄÌ¿®¡Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Êì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£12·î30Æü¤ÎÌë¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿ABC¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¡Ö20/20¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÊì¿Æ¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÉÕ¤±Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊì¤Ï½ý¿´¤Î¤¢¤Þ¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Ï¤¿¤À¥¥ã¥ê¡¼¤È¶¦¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁòµ·¤¬¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î»à¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
TMZ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ù¥é¡¼¥Á¥§¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤¬¡¢Èà¤ÎÌ²¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥í¡¼¥ó¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥£¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢¥ë¥·¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥¡¼¥È¥ó¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤âËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Ï2013Ç¯¤Î¥ê¥Ù¥é¡¼¥Á¥§¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ØÎø¤¹¤ë¥ê¥Ù¥é¡¼¥Á¥§¡Ù¤ÇÈà¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤¿¡£
12·î30Æü¡¢HBO¤Ï¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØBright Lights¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æü¤ò1·î7Æü¤ËÁá¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÈà½÷¤ÎÊì¡¢¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ÎÁòµ·¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥í¡¼¥ó¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹çÆ±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ì½ï¤ËËäÁò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖÊì¤È»Ð¤Ïº£¡¢¶¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡£12·î30Æü¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î°äÂÎ¤¬»àË´¸¶°øÆÃÄê¤Î¤¿¤á¤Î¸¡»à¤ò½ª¤¨¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸¡»à¶É¤«¤é²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤¿¸å¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï»à°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈTMZ¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ì¥¤¥¢É±¤ò±é¤¸¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç½ÅÅÙ¤Î¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î4Æü¸å¤Î12·î27Æü¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î»à¤ÎÍâÆü¡¢±Ç²è¡Ø±«¤Ë±´¤¨¤Ð¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë50Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤â¡¢Â©»Ò¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤Èü¥½ÅÅÙ¤ÎÂ´Ãæü¥¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ïü¥¥¥ã¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤ü¥¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¸À¤¤¡¢¡ÊAPÄÌ¿®¡Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Êì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£12·î30Æü¤ÎÌë¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿ABC¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¡Ö20/20¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÊì¿Æ¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÉÕ¤±Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊì¤Ï½ý¿´¤Î¤¢¤Þ¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Ï¤¿¤À¥¥ã¥ê¡¼¤È¶¦¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁòµ·¤¬¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î»à¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
TMZ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ù¥é¡¼¥Á¥§¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤¬¡¢Èà¤ÎÌ²¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ò¥ë¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥í¡¼¥ó¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥£¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢¥ë¥·¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥¡¼¥È¥ó¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤âËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Ï2013Ç¯¤Î¥ê¥Ù¥é¡¼¥Á¥§¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ØÎø¤¹¤ë¥ê¥Ù¥é¡¼¥Á¥§¡Ù¤ÇÈà¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤¿¡£
12·î30Æü¡¢HBO¤Ï¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØBright Lights¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æü¤ò1·î7Æü¤ËÁá¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£