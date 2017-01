01.

大学でしか作れない

ネットワークもある

02.

自分のキャパを

知ることができる

03.

さまざまな

意見が聞ける

04.

「考え方」の多くは

大学で身につけた

05.

うまくいかなかったときに

方向転換できる

Licensed material used with permission by Elite Daily