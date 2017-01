01.

同じ内容のケンカは

繰り返さない

02.

ケンカのタイミングを

把握しておく

03.

相手を傷つけずに

イライラを解消する

04.

批判と非難はしない

05.

ひとまず深呼吸する

習慣を

06.

自分の非を認める

07.

毎日「ポジティブ」を

心掛けること

Licensed material used with permission by Elite Daily