2016年12月17日の夜、アメリカ・ミシガン州デトロイトにあるジョー・ルイス・アリーナで行われたアイスホッケー・レッドウィングスのホームゲームでのこと。大型スクリーンに映った1人の男の子が観衆の注目の的になりました!

The Red Wings won - but this little kid won the hearts of every person at Joe Louis Arena. WATCH: Hilarious response from the fans. pic.twitter.com/FlpTFbfbCp