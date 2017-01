シリーズ初めてのアプリゲーム「スーパーマリオラン」をリリースした任天堂について、『毎日5分! 経済英語NEWS!』の著者・八木翼さんが分析しています。

任天堂株が下落しています。

スーパーマリオが思ったほど面白くないというのが理由のようですが、評価が低いのは日本だけという話もあります。

個人的には、ポケモン、マリオは、単純にスマホアプリとして販売するのではなく、任天堂がゲーム用のスマホを作るくらいの感覚で、勝負に出た方が面白いのにな。。。と、思っていました。どうやらその動きはなさそうです。

それではニュースを見てみましょう。

(1)



Investors disappointed by early reviews and sales of the smartphone game “Super Mario Run” sold more Nintendo Co. shares Monday, with some analysts expressing concern over the game’s payment model.

速報とスーパーマリオランの売り上げにがっかりした投資家らは、月曜、何人かのアナリストが、支払いモデルに懸念を示されたのを受け、任天堂株を売った。

(2)



Nintendo shares finished down 7.1% in Tokyo Stock Exchange trading, extending a losing streak to five days, during which the stock has fallen more than 16%.

任天堂の株価は、東京株式市場で7.1%下落して終え、5日間の下落を拡大させ、16%の株式の下落となった。

(3)



The stock had risen more than 20% in the space of a month before beginning the slide.

この株式は、下落が始まる前の1か月間、20%以上、上昇してきた。

(4)



“Super Mario Run,” featuring the Kyoto-based company’s most famous game character, was released last week for Apple Inc.’s iPhone and other iOS devices.

京都に本社を置くこの会社の最も有名なゲームキャラクターを特徴とした”スーパーマリオラン”は、先週、アップルのiPhoneとその他のiOSデバイスでリリースされた。

(5)



The app, unveiled by Nintendo game creator Shigeru Miyamoto at an Apple event in September, is free to download but requires $9.99 to unlock all the features.

任天堂のゲームクリエイターShigeru Miyamotoが9月のアップルのイベントで公開したこのアプリは、無料でダウンロードできるが、全ての機能を解除するには9.99ドルを必要とする。

(6)



Research company SuperData forecast that the Mario game would generate as much as $15 million in its first month, while “Pok?mon Go” and other Pok?mon merchandise helped Nintendo boost operating profit by about $100 million in the July-September quarter, when the game was released.

調査会社のSuperDataは、このマリオゲームは、最初の1カ月で1500万ドル近くを生み出すと予想する。一方で、”ポケモンGO”とその関連製品は、ゲームがリリースされた、7月から9月の第1四半期の任天堂の営業利益を約1億ドル引き上げるのを助けた。

(引用元:The Wall Street Journal)