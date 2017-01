DeNAは4日、2017年のチームスローガンが『THIS IS MY ERA.』に決定したことを発表した。



スローガンの『THIS IS MY ERA.』(これからは俺の時代だ!)は、球団史上初のクライマックスシリーズ進出などで得た自信を新たなシーズンに継承し、より高い目標を成し遂げるため、ラミレス監督自らが考案。2017年シーズンは、DeNAの時代となるようにという意味が込められている。



ラミレス監督は球団を通じて「2016年シーズン、私たちは、11年ぶりのAクラスに入り、球団史上初めてクライマックスシリーズに進出することができました。2017年、私はすべての選手に“これからは俺の時代だ!”という強い気持ちを持ってもらいたいと考えています。この考えを持つことで、チーム内での競争は激しくなり、さらに高いレベルにいけると信じています。そして、支えていただけるファンの皆さんにも、私たちと同じ考えを持ち、優勝という高い目標を目指し、共に歩んでいただけることを願っています」とコメントした。



昨季は球団史上初のCS進出を果たすなど、大躍進を遂げたDeNA。今季は更なる飛躍でDeNAの時代を築き上げる。



◆ DeNAの過去5年のスローガン



2016年 『WE PLAY TO WIN』



2015年 『導』(読み:みちびく)



2014年 『心』(読み:こころ)



2013年 『勝』(読み:かつ)



2012年 『熱いぜ!横浜DeNA』