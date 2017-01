都会では焼きそばブームがきてるとか… 私の中でずっと行きたかったお店へ 連れてきてくれました それも日田にある本店! アッサリな美味しいです焼きそば。 家でもこんな感じでできればいいなぁ。 #想妻恋#焼きそば#本店#日田市#大分 #念願 #oita#yakisoba#hitacity#noodle

A photo posted by @lovebellevue on Nov 19, 2016 at 4:37am PST