松屋の「豚バラ焼肉定食」がワンコインで食べられる！
牛めしやカレー、定食などを販売する「松屋」は、1月6日(金)の10時から1月17日(火)の15時まで、「新春！HAPPY ワンコインフェア」を実施。第一弾として、「豚バラ焼肉定食」を500円で販売する。
【写真を見る】「新春！HAPPY ワンコインフェア」は1月6日(金)の10時から1月17日(火)の15時まで
鉄板でジューシーに焼き上げた豚バラ肉を、大根おろしでさっぱりと食べられる「豚バラ焼肉定食」。通常価格550円から50円引きで、ワンコインでの提供となる。
さらに、「豚バラ焼肉定食 豚汁セット」(730円→600円)や「豚バラ焼肉ラージ定食」(700円→650円)、「豚バラ焼肉ラージ定食 豚汁セット」(880円→750円)、「豚バラ焼肉W定食」(850円→800円)、「豚バラ焼肉W定食 豚汁セット」(1030円→900円)など、各種豚バラ焼肉定食もお得な値段となる。
豚汁と合わせれば、通常価格より130円引きとなるセットメニューも用意。新年はお得な「豚バラ焼肉定食」で、しっかりとスタミナをつけてみてはいかが。【ウォーカープラス編集部/コタニ】