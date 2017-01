2013年に当時としては最大容量となる 1TBのUSBメモリを登場 させたKingstonが、さらに容量をアップさせて2TBとなったUSBメモリ「USB 3.0 DataTraveler Ultimate GT」を発表しました。The world’s new largest flash drive is the 2TB Kingston DataTraveler Ultimate GT - The VergeKingstoneが発表した「USB 3.0 DataTraveler Ultimate GT」は容量1TBと2TBの2モデルをラインナップ。亜鉛合金製の本体を持ち、サイズは一般的な製品よりも大きな72×26.94×21mmとなっています。規格はUSB 3.1 Gen1に対応で、コネクターはUSB type A形状となっています。また、転送速度などの詳細は記事作成時点では明らかにされていません。出荷は2017年2月からの予定。価格についても発表時点では明らかにされていませんが、2013年発表のUSB3.0 DataTraveler HyperX Predator DTHXP30の1TBモデルが AmazonのKingston公式ショップ では20万8530円、価格ドットコムの 最安値検索 でも9万円台の価格設定となっていることから、新たに登場する2TBモデルの価格もハイエンドなものになることは確実といえそうです。