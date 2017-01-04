¥³¥ó¥Ó¥ËÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿·ãÀï¶è¡Ö¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤«¡© £³¼Ò£´¼ï¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¤ªÌ£¤Î¿Ê²½¤¬Ãø¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¥°¥ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤«¤Ä¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¼ê·Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë³Æ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¤ªÌ£¤Ë°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹·Ï¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡£ÊÔ½¸Éô¤Ç¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¥¦¥Þ¤¤¤«²ñµÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¥»¥Ö¥ó¡Ø¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡Ù¡Ê248±ß¡¦384g¡¦544kcal¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
¥»¥Ö¥ó¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎÂçÀ¹¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÂÀÌÍ¤Ç¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÏÂçÎ³¤ÎÈÔÆù¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¥³¥ì¤«¤È¡ª¡¡Ì£¤â°ÂÄê¤Î¥»¥Ö¥óÎä¿©¡¢ÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¯Ê¸¶ç¥Ê¥·¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
¥½¡¼¥¹¤ÏµíÆù¤Î»ÝÌ£¤È¶Ì¤Í¤®¤Î´ÅÌ£¤¬Äø¤è¤¯Î©¤Ã¤¿¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡£¥ï¥¤¥ó¤È¥È¥Þ¥È¤Ç»ÀÌ£¶¯¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸å¸ý¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤â¶¯¤¯»Ä¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤·¤í¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤·¤í¡¢¹¥¤ß¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Å´ÈÄ¤ÎÁªÂò»è¤«¤È¡ª
¢¥í¡¼¥½¥ó¡Ø¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡Ù¡Ê205±ß¡¦275g¡¦389kcal¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï275g¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£ÉñÂû¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢²Ø»Ò¤È¶ñºà¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÔÆù¤ÏµíÆÚ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤ÏÂç¿Í¤·¤á¤«¤Ê¡©¡¡¥Á¡¼¥º¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤òÃì¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
ÍÈ¤²²Ø»Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÎÌÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Î¤³¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤ÏÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤¬Ýî¤ß¤Æ¡¢Ç»¤¹¤®¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¡£¥Ñ¥¹¥¿¡¦¥½¡¼¥¹¤È¤â¤Ë¹µ¤¨¤á¤ÊÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¼ã´³ÊªÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ú¤¤¥é¥ó¥Á¤äÄ«¿©¤Ê¤ó¤«¤Ë¤ÏÃúÅÙÎÉ¤¤°ìÉÊ¤«¤È¡ª
£¥í¡¼¥½¥ó¡ØÁÆÈÔ¤µíÆù¤È¤¤Î¤³¤Î¥é¥°¡¼¡Ù¡Ê399±ß¡¦290g¡¦411kcal¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
Æ±¤¸¤¯¥í¡¼¥½¥ó¤è¤ê¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸ÎÌ¤À¤±¤É²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ399±ß¤ÈÇÜ¤°¤é¤¤¹â¤¤°ìÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£µíÈÔÆù¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¼Ñ¹þ¤ß¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Î´ÅÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢µí¤È¤¤Î¤³¤Î»ÝÌ£¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
¥Ï¡¼¥Ö¤ÈÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢É÷Ì£¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª¡¡¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬¤Ö¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ç½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ³Ê´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄíÅª¤Ê¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¿Í¤À¤ÈÌ£¤âÎÌ¤â¾åÉÊ¤¹¤®¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¡©
¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ØµíÈÔÆù¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Ù¡Ê248±ß¡¦300g¡¦466kcal¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥¹¥¿¥Ã¥ÕB
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÏÍ£°ì¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥¯ÉÕ¤¡£¤µ¤Ã¤È¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÉ÷Ì£¤Ç¤¹¡ª¡¡¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥½¡¼¥¹¤Ïµí¤Î»ÝÌ£¤¬¥Ó¥·¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¡£¤ä¤ä¥ª¥¤¥ê¡¼¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¢¥¿¥ê¤«¤â¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
ÈÔÆù¤Î¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤Î¤³¤Î¿©´¶¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÍÎ¿©Å¹¤Ç½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¤Ïº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤â¼ã´³ºÙ¤á¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ËÜ³Ê»Ö¸þ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡Ø¤¤Î¤³¤Î¥é¥°¡¼¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤â¤ª¼êº¢¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¥¹¥Ñ¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
·ëÏÀ¡§¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¡ª
¥¹¥¿¥Ã¥ÕA
¡¥»¥Ö¥ó¤ÏÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç²¦Æ»¤ÎÌ£¡¢¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡££¥í¡¼¥½¥ó¡Ø¥é¥°¡¼¡Ù¤¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ø¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Ù¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÏÆüËÜÅª¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëËÜ³ÊÏ©Àþ¤Ç¤·¤¿¡£Ì£¤âÈ´·²¤«¤Ä²Á³Ê¤â°Â¤¤¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¥¢¥¿¥ê¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô¿Íµ¤Âè°ì°Ì¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ØµíÈÔÆù¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Ù¡ª¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿Á´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¹â¥é¥ó¥¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª