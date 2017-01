憶測だけで僕の回りの大事な友達を批判するのは本当に凄く嫌な気分になる!なぜなら彼女は僕の大事な親友の1人だから! もし僕に大切な人が出来た時は包み隠さずこの場を借りてみんなに報告します! I hate "this" Japanese culture culture

A photo posted by Taka (@10969taka) on Jan 2, 2017 at 9:39pm PST