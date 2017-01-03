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Daisuke Matsuzaka arrived to much hype¡¤ and while that went mostly unfulfilled¡¤ he did win 15 games and pitch a team-high 204.2 innings in perhaps his least exasperating season here.
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Daisuke Matsuzaka delivered the most aggravating 18-3 season one could imagine¡¤ averaging just over five innings per start in a masterful managerial performance by Francona.
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½ÐÅµ¡§From Pedro to Sale: Ranking the Red Sox¡Ç starting rotations of the past 20 years by Chad Finn in Boston.com on Dec.28 2016