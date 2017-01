西武時代の実績からボストンファンは大きな期待を寄せる

一昨年のオフはFAでデービット・プライスを獲得し、昨シーズンではリック・ポーセロが開花したレッドソックス。



オフはアリーグ最高の左腕クリス・セールをトレードで獲得。上原、田沢らが抜けリリーフ陣は手薄になったものの、それを補って余りあるローテーションが完成した。チームのスターター補強に合わせて地元メディア『Boston.com』は、「ペドロからセールまで」と題し、過去20年間のローテーションのランキングを掲載。現ソフトバンクの松坂大輔が活躍した07年は3位、08年は7位にそれぞれ選ばれている。



06年オフ、ポスティングによるメジャー移籍を目指した松坂の交渉権を獲得したのがレッドソックス。ポスティングフィーとして西武に約5111万ドルを払い、松坂とも6年5200万ドルで契約合意。メジャーで1球も投げていない投手に対し、1億ドル以上を費やしたこともあり、開幕前からファンの期待は非常に大きかった。



この年は松坂の加入に加え、移籍2年目のジョシュ・ベケットが20勝。この2人にベテランのティム・ウェイクフィールドとカート・シリングを合わせた4人だけで61勝をあげた。チームもその年MLB最高の96勝をあげてヤンキースの地区10連覇を阻止。ワールドシリーズでもロッキーズをスウィープして3年ぶりの世界一に輝いた。チームは素晴らしいシーズンを送り、松坂の成績もルーキーとしては十分なものだったが、松坂個人への評価には厳しい言葉が目立つ。



Daisuke Matsuzaka arrived to much hype, and while that went mostly unfulfilled, he did win 15 games and pitch a team-high 204.2 innings in perhaps his least exasperating season here.

松坂大輔は多くの宣伝と共にボストンの地にやってきたが、その前評判の多くは成し遂げられないまま去って行った。15勝をあげチームトップの204.2回を投げたこの年は、在籍中に彼が最もボストンをいらいらさせることが少なかったシーズンだろう。



確かに15勝、200奪三振、200イニングと大台はクリアしていた。しかし変化球偏重の投球に加え、いつ崩れるかわからない安定感のなさ、4四球以上8度の制球難、こういった点にボストンのファンはシーズンを通して気をもみ続けてきた。これが後年になっても成績に似合わない厳しい評価を受けている理由だろう。



1試合平均6イニング以下で18勝に厳しい評価

翌08年は、松坂自身は自己最多の18勝(3敗)をあげて、防御率はリーグ3位の2.90を記録。チームは怪我人に見舞われたこともあり、レイズに地区首位を譲ったものの、成績だけ見ればエースとして前評判通りの成績を残したと言える。しかし記事での評価には前年以上に辛辣な言葉が並ぶ。



Daisuke Matsuzaka delivered the most aggravating 18-3 season one could imagine, averaging just over five innings per start in a masterful managerial performance by Francona.

松坂大輔は想像できる限り最も腹立たしい18勝3敗のシーズンを送った。1先発平均5イニング強で18勝を達成できたのは、フランコ―ナ監督の素晴らしい手腕によるものだ。



表向きの成績こそ良かったものの、29先発して167.2イニングしか投げておらず、1試合あたりの投球回は5.79と6イニング以下。18勝以上を上げた先発投手としては、最少の投球回数だった。



全登板の約半数となる14試合で6イニングに到達していないこともあり、QS率は48%。1イニングあたりの投球数はリーグワースト2位、与四球率はリーグワースト1位と制球も前年以上に乱れていた。18勝は実力を表していたとは言い難く、地元紙の皮肉ももっともだ。



09年はWBCでこそ活躍を見せたものの、故障による2度の故障者リスト入りもあり、シーズンは12先発で防御率5.76と低迷。先発1〜4番手はそこそこの成績を残しただけに、松坂がフルシーズン投げられていれば、チームは違った結果になったかもしれない。



同じく防御率5.61と低迷したブラッド・ペニーや、8.33のジョン・スモルツ、7.46の田沢純一、9.82のマイケル・ボウデンらと共に戦犯として名前をあげられ、「たぶんレッドソックスは昔懐かしい4人ローテを組むべきだったのだろう」「過去10年間で最も忘れたいプレーオフチーム」と非難されている。



ちなみに最悪のローテーションには、松坂が在籍した最後の年であり、ボビー・バレンタインが指揮を執った2012年。最高のローテーションには1918年以来のワールドシリーズ制覇を成し遂げた2004年が選ばれている。



野茂やイチローを生んだ日本の誇る最高の右腕として高い期待を集め渡米した松坂。それだけに期待外れに終わったボストンでのメジャー生活は、現地のファンにとって今も苦い思い出となっているようだ。



出典:From Pedro to Sale: Ranking the Red Sox’ starting rotations of the past 20 years by Chad Finn in Boston.com on Dec.28 2016