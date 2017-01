01.

「あなたの努力を盗もうと、24時間働く人がいると思って働きなさい」

02.

「夢は見ることではなく、行動を起こすことに意味がある」

03.

「コップに水が半分しかない?半分もある?あなたが水を注ぐ側であれば、どう思おうと関係ないのだ」

04.

「いつもと同じように物事をこなすだけの人。決められた方法や昔からの定番でしか物事をこなせない人。そのような人が周りにいたら、自ら進んで離れなさい」

05.

「毎日『YES』に近づいている」

